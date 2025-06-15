Овчинский: здание для коммунальных служб возведут в Сокольниках по программе КРТ

Здание для размещения коммунальных служб появится на реорганизованном участке в районе Сокольники в Восточном административном округе Москвы по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил министр правительства российской столицы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что проект решения о реорганизации участка в Сокольниках появился на сайте правительства Москвы. Из документа следует, что работы проведут на площадке площадью в два гектара, расположенной между путями Ярославского и Ленинградского направлений Московской железной дороги и Третьего транспортного кольца.

«Большую часть участка отведут под строительство здания для размещения городской производственно-коммунальной базы, обслуживающей жилой фонд и дворовые территории района Сокольники. Площадь объекта превысит пять тысяч квадратных метров. Для удобного подъезда к базе построят новые дороги и организуют места для парковки транспорта. На части территории площадью 0,47 гектара проведут работы по благоустройству», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Это уже второй проект, который реализуют в Сокольниках в рамках программы комплексного развития территорий. Первый готовят на улице Маленковская, владение 30. Там построят жилые дома, в том числе в выполнения программы по реновации. Для жильцов квартир новостроек обустроят всю необходимую инфраструктуру, в том числе торговые и офисные центры, магазины, кафе, рестораны и отделения банков.

Программа комплексного развития территорий предусматривает создание многофункциональных городских кварталов на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. Сейчас в Москве на разной стадии реализации находятся сразу 302 проекта общей площадью 4,2 тысячи гектаров.