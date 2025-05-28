Овчинский: завершается строительство пешеходного моста в районе Коммунарка

Строительство крытого пешеходного моста через пруд Дальний в строящемся жилом районе «Прокшино» заканчивается. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Мост свяжет новые жилые комплексы с деловым центром и станет самым коротким путем к центральной площади района.

«Протяженность моста составит 197 метров, ширина — 4,5 метра, высота над поверхностью воды — почти пять метров. Это будет волнообразная дуга, оснащенная прозрачным навесом по всей длине», — рассказал Овчинский.

На мосту появятся две смотровые площадки с каждой стороны. Этот объект соединит жилые и деловые районы «Прокшино» и сделает безопасным пешеходный маршрут к одноименной станции метро. Инвестор заканчивает благоустройство набережных по обеим сторонам переправы.

Конструкция моста будет гармонично сочетаться с окружающей средой. С одной стороны появится организована зона для прогулок, а с другой — арт-парк. Покрытие пешеходной зоны будет выполнено из древесно-полимерного композита под натуральное дерево.

На участке площадью 57,4 гектара в районе Коммунарка — в 500 метрах от станции метро «Прокшино» — компания «А101» строит жилой комплекс. Его общая площадь составит более миллиона квадратных метров. Вдоль домов протянется береговая линия длиной около километра.