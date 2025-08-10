Овчинский: застройщики оценили уровень взаимодействия с экспертами ЕКЦ на 4,9 балла

Единый контактный центр (ЕКЦ) Градостроительного комплекса столицы провел опрос по качеству обслуживания заявителей по проблемным вопросам строительной сферы, которые поступили в экспертно-консультационное подразделение за шесть месяцев 2025 года. Средняя оценка уровня взаимодействия достигла 4,9 балла. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Экспертно-консультационное подразделение ЕКЦ каждый день обрабатывает вопросы, связанные с реализацией инвестиционно-строительных проектов. С начала года специалисты проконсультировали свыше 100 застройщиков по наиболее сложным вопросам в области строительства.

«По результатам опроса, направленного на улучшение уровня обслуживания и повышение эффективности работы экспертов ЕКЦ, застройщики оценили качество консультаций и взаимодействия с экспертами Единого контактного центра в среднем на 4,9 балла из 5. Особенно были отмечены скорость и точность предоставления информации», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Конструктивные идеи по улучшению работы экспертного подразделения учтут и реализуют для повышения качества консультаций застройщиков.

Экспертно-консультационное подразделение работает на базе ЕКЦ с марта 2022 года. Главная задача — поиск решений проблем, возникших у заявителей. Для получения подробной информации о работе подразделения можно обратиться в ЕКЦ по телефону: Экспертно-консультационное подразделение работает на базе ЕКЦ. Также запросы от жителей принимаются через электронную форму на сайте Градостроительного комплекса Москвы, по электронной почте help@str.mos.ru и на портале «СтроимПросто».