Овчинский: восемь домов возводят по реновации в Северном административном округе

В Северном административном округе по программе реновации возводят восемь жилых домов, в которые переедут свыше шести тысяч человек. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Четыре многоквартирных дома возводят в районе Тимирязевский, две новостройки — в Дмитровском, еще по одной — в Бескудниковском и Головинском. Суммарно в них запроектировано около 2,8 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Первые этажи, как и в других подобных новостройках, будут нежилыми: в них разместятся магазины, кафе, частные клиники и другие организации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что первый дом, построенный по реновации в Савеловском районе, передали под заселение. Всего на 2-ю Хуторскую улицу переедут более тысячи человек.