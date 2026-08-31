Овчинский: в Выхино-Жулебине построили трехсекционный дом по программе реновации

Строительство дома по программе реновации завершили в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы. В новостройке — 408 квартир площадью 26 тысяч квадратных метров, десять из которых приспособили для маломобильных жильцов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский.

ЖК расположен на Самаркандском бульваре, дом 15/2. По словам Владислава Овчинского, для отделки здания применили современную навесную вентилируемую фасадную систему, которая за счет многослойной конструкции помогает сохранить благоприятный микроклимат в квартирах, а также снижает уровень уличного шума и защищает от воздействия влаги.

На первых этажах разместили просторные вестибюли, помещения для консьержей и колясочные. Также здесь есть нежилые помещения для социально-бытовой инфраструктуры.

«Двор спроектировали комфортным и функциональным: там разместили две игровые площадки для детей разных возрастов, спортивную площадку и зону для спокойного отдыха», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Здание возвели по современной системе, которая сочетает преимущества префаб-технологий и монолитного домостроения. Элементы изготовили на заводе «Модуль-555»: это позволило повысить качество дома и сократить срок его возведения. Новостройку отличает выразительный архитектурный облик: чередование наружных стен в разных плоскостях и элементов остекления придает фасадам объем и динамику. Дом оформили крупноформатными сталекомпозитными панелями и бетонной плиткой песочного и темно-коричневого оттенков.

Рядом со зданием расположены школы, детские сады, поликлиники, спортклуб, торговый центр и остановки. Вблизи — станция метро «Юго-Восточная», а также музей-заповедник «Кузьминки-Люблино».

Программу реновации утвердили в августе 2017 года: она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.