Овчинский: в ТиНАО планируют построить торговый центр с многоуровневым паркингом

В поселке Кокошкино, рядом с деревней Санино, утвердили проект нового торгового центра. Здание станет центром притяжения для жителей района, предлагая не только удобные магазины, но и приятную общественную зону. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В рамках проекта планируется возвести коммерческое здание общей площадью 16 тысяч квадратных метров и рядом с ним — отдельно стоящий многоуровневый паркинг на 500 машино-мест», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Перед главным входом в торговый центр будет расположена парадная площадь с мощением. Также там появятся зоны отдыха с приподнятыми клумбами, крупным акцентом-деревом и хвойными растениями. Общая площадь озеленения превышает 1,1 тысячу квадратных метров.

Архитектурная концепция нового торгового центра вдохновлена творчеством Алвара Аалто, известного архитектора, чьи работы отличаются экспериментами с формами и органичным вписыванием зданий в окружающую среду.