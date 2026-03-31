Овчинский: в ТиНАО планируют построить торговый центр с многоуровневым паркингом
В поселке Кокошкино, рядом с деревней Санино, утвердили проект нового торгового центра. Здание станет центром притяжения для жителей района, предлагая не только удобные магазины, но и приятную общественную зону. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«В рамках проекта планируется возвести коммерческое здание общей площадью 16 тысяч квадратных метров и рядом с ним — отдельно стоящий многоуровневый паркинг на 500 машино-мест», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Перед главным входом в торговый центр будет расположена парадная площадь с мощением. Также там появятся зоны отдыха с приподнятыми клумбами, крупным акцентом-деревом и хвойными растениями. Общая площадь озеленения превышает 1,1 тысячу квадратных метров.
Архитектурная концепция нового торгового центра вдохновлена творчеством Алвара Аалто, известного архитектора, чьи работы отличаются экспериментами с формами и органичным вписыванием зданий в окружающую среду.
Фасад трехэтажного здания разделят на два асимметричных горизонтальных объема. С одной стороны он плавно перейдет в строгую кубическую форму. Фасады облицуют алюминиевыми композитными панелями золотистого цвета, витражами и вставками из антрацитово-серого стекла. Центральным элементом станет объем второго этажа, консольно нависающий над входной группой.
Главный вход выделит увеличенное остекление, которое станет визуальным ориентиром и упростит навигацию по территории. Узкие окна с наличниками изготовят из алюминиевых композитных панелей цвета хром.
Архитектура многоуровневого паркинга будет гармонично сочетаться с дизайном торгового центра. Просечно-вытяжная сетка в отделке сделает здание легче, не отвлекая внимания от главного объекта.
Реализацией проекта занимается группа «Самолет».
В ТиНАО в программу реновации включены 268 домов. Современные квартиры с готовой отделкой в новых жилых комплексах получат около девяти тысяч семей.