Овчинский: в Рязанском районе Москвы появятся четыре ЖК по программе реновации

В Рязанском районе Москвы по программе реновации построят четыре дома. Их возведут на месте сноса расселенных домов старого фонда, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Включенные в программу реновации дома демонтируют по технологии «умный снос». Благодаря ей процесс проходит максимально экологично для окружающей среды, строительный мусор утилизируется и вывозится на переработку.

Вместо снесенных зданий строители возводят современные ЖК с благоустроенной придомовой территорией и квартирами с улучшенной планировкой. В Рязанском районе уже строят четыре многоэтажных дома жилой площадью примерно 59 тысяч квадратных метров.

«В них оборудуют более 950 квартир с расширенными коридорами и кухнями. На территории вокруг домов установят детские и спортивные площадки с безопасным прорезиненным покрытием и современным оборудованием, в зоне отдыха разместят скамейки», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новые здания строят по адресам: 4-й Вешняковский проезд, земельный участок 5/1, Зарайская улица, земельный участок 46/1, и на улице Михайлова, земельные участки 27 и 38.

Информацию о реновации можно получить на портале mos.ru. Программу утвердили в августе 2017 года, она предусматривает расселение более пяти тысяч домов.