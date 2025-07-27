Овчинский: в районе Саввинской набережной обустроят общественное пространство

В Центральном административном округе Москвы близ Саввинской набережной продолжается обустройство территории площадью более 2,5 тысячи «квадратов». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Частью благоустройства общественного пространства, которое осуществляет компания Level Group, станет озеленение.

«Под благоустройство попадают два участка, расположенные через дорогу от набережной вдоль домов. Более тысячи квадратных метров займут зеленые насаждения. Здесь высадят 59 деревьев и кустарников — лип и ив, чубушников и горных сосен. Пешеходные маршруты будут разделены по функциональным зонам. Один из них ведет к важному элементу идентичности района — сохраненному муралу с портретом Германа Гессе», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Ландшафтные решения разработали согласно современным требованиям к городской среде и дизайну. При озеленении специалисты учтут климатические условия и визуальные особенности территории.

Проект также предусматривает организацию парковки на 15-машино-мест и расширение тротуаров — их вымостят гранитной брусчаткой. Помимо работ перед зданиями планируется благоустройство других прилегающих территорий: здесь возведут спортивную площадку для хоккея и баскетбола и озеленят более 900 квадратных метров.