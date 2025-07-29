Овчинский: в Преображенском по проекту КРТ появится городской квартал

Участок площадью 1,33 гектара реорганизуют в районе Преображенское по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Редевелопмент затронет территорию между улицами Потешной, Атарбекова, 2-й улицей Бухвостова и зданием Преображенского районного суда.

«Планируется построить почти 28,9 тысячи квадратных метров недвижимости различного назначения, в том числе 18,6 тысячи — для реализации программы реновации», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Также на участке возведут корпус Московского государственного университета спорта и туризма и две подстанции — скорой помощи и тепловую.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах первого пятилетия программы КРТ в столице.