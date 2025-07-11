Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» открыли фотовыставку знаковых объектов столицы

На ВДНХ в выставочном павильоне «Макет Москвы» открылась новая фотовыставка. Ее посвятили Дню архитектора и знаковым объектам столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

В экспозицию включили 12 световых экранов, которые демонстрируют как исторические, так и современные фотографии более 20 достопримечательностей Москвы.

«Новая выставка — это летопись московской архитектуры. Каждое здание рассказывает свою уникальную историю, формируя неповторимый облик столицы. В экспозиции представлены знаковые памятники архитектуры: от легендарных сталинских высоток, визитной карточки города, до величественных вокзалов, соединяющих разные эпохи и стили», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.

Он добавил, что на выставке также представили инновационную Шуховскую башню и культурные учреждения. В ее рамках гости смогут изучить историческое здание Большого театра, авангардный дом Наркомфина, Российскую государственную библиотеку и Музей изобразительных искусств имени Пушкина.

Чтобы полностью погрузиться в историю московских достопримечательностей, к каждому объекту приложили информационную справку с описанием его архитектуры и исторической значимости.

Экспозицию разместили во входной зоне павильона «Макет Москвы», она открыта для бесплатного посещения до 31 августа включительно в часы его работы — с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.

Узнать подробности, посмотреть расписание светотехнических шоу, а также записаться на экскурсии можно на сайте, через мобильное приложение «Макет Москвы» или по телефонам: +7-925-237-37-28; +7-925-237-37-29.