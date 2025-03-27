Овчинский: в Очаково-Матвеевском районе возведут новостройку по программе реновации
На стройплощадке нового жилого дома на Веерной улице, который создадут по программе реновации, начали возводить монолитные конструкции наземной части. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.
«Новостройку возводят в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой. Рядом расположены станция Московского центрального диаметра Матвеевская, учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины, кафе и салоны красоты», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.
Здание будет состоять из двух корпусов разной высоты и 552 квартир, девять из которых оборудуют для инвалидов. Внутри смонтируют грузовой и пассажирский лифты.
Возводят дом по сборно-монолитной технологии с облицовкой из пиленого кирпича и архитектурного бетона. Придомовую территорию озеленят, осветят, также на ней организуют детскую и спортивную площадки.