Овчинский: в Очаково-Матвеевском по КРТ построят жилой квартал для программы реновации

На участках улиц Наташи Ковшовой и Озерной сделают комплексное развитие, в частности возведут жилые дома по программе реновации. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Ориентировочная площадь квартир в них составит 44 тысячи „квадратов“. В новое жилье смогут переехать около 1,6 тысячи москвичей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Кроме того, благодаря нежилым помещениям на первых этажах там появится до 200 новых рабочих мест. В районе развита инфраструктура — рядом школы, поликлиники, кафе, а также станция «Очаково» четвертого диаметра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги первого пятилетия программы КРТ в столице.