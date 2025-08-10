Овчинский: в новостройке в Алексеевском завершаются работы нулевого цикла

На северо-востоке столицы в районе Алексеевский продолжается возведение многоквартирного жилого дома общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК возводят по адресу: улица Константинова, земельный участок 2, на месте расселенного по программе реновации дома № 2. В двухсекционной новостройке предусмотрено 196 квартир суммарной площадью 11 тысяч квадратных метров. В каждой квартире выполнят чистовую отделку, три из них адаптируют для комфортного проживания маломобильных граждан.

«Придомовую территорию благоустроят и озеленят, во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, а также создадут место для тихого отдыха. Неподалеку от новостройки расположены станции метро „ВДНХ“ и „Алексеевская“, школы и детские сады, прогулочные скверы и парки, культурные, торговые и развлекательные центры. Сейчас на объекте завершаются монолитные работы подземной части здания, строители приступили к возведению надземной части», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В доме предусмотрена безбарьерная среда для комфорта жителей. Пешеходные дорожки с минимальным уклоном оборудуют противоскользящим покрытием для прогулок пожилых людей и родителей с колясками.

В подъезде не проектируют ступени и пороги, входная группа расположится на одном уровне с улицей. Вместо узких лестниц установят современные лифты. Велосипед, коляску, самокат или снегокат после прогулки можно будет оставить в специальном помещении для хранения.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подвел итоги программы реновации за восемь лет. Информацию опубликовали на сайте mos.ru. Проект утвердили в августе 2017 года, программа касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.