Овчинский: в Нагорном возводят пятисекционный дом по программе реновации

Пятисекционный дом площадью почти 60 тысяч квадратных метров возводят в Нагорном районе ЮАО Москвы по программе реновации. Дом рассчитан на 642 квартиры, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Дом на Криворожской улице, построенный по индивидуальному проекту, станет архитектурной доминантой района. Яркие фасады в карминном оттенке с белыми акцентными вертикалями выгодно выделят здание в городской среде. Интересным решением станет рампа, соединяющая жилой корпус с нежилым зданием, в котором будут располагаться коммерческие помещения. В настоящий момент на площадке ведутся работы по возведению монолитных конструкций первого этажа», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Рядом с новым домом находятся два парка — парк Вершинина и Коробковский сад с природными водоемами. До станции метро «Нагорная» пешком 13 минут, также в шаговой доступности школы, поликлиники и другие социальные объекты.

Будущие жильцы получат полностью готовые к заселению квартиры — с ремонтом, сантехникой и светильниками. К моменту заселения в доме запустят лифты, будут подключены домофоны, противопожарные системы и видеонаблюдение.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года, она предусматривает расселение более пяти тысяч домов.