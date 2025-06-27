Овчинский: в Москворечье-Сабурове реорганизуют участок по программе КРТ

Многофункциональное здание площадью более 40 тысяч квадратных метров возведут в Москворечье-Сабурове по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«В нем смогут разместиться магазины, спортивные центры и офисы, а также объекты легкой, пищевой, строительной промышленности, склады. Инвестиции в развитие участка составят более восьми миллиардов рублей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Проект планируют реализовать за пять лет на пересечении Каширского шоссе и Московского скоростного диаметра. Там появится около 600 рабочих мест.

Всего в Москве сейчас ведется работа над 302 проектами комплексного развития территорий общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. На месте бывших промзон появляются жилые районы с необходимой инфраструктурой.