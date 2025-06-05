Овчинский: в Марьиной Роще по программе реновации расселили 10 домов

На северо-востоке столицы в районе Марьина Роща по программе реновации расселили 10 домов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Новоселье в новых жилых комплексах отпраздновали жители 10 расселенных домов. Всего по программе реновации в районе Марьина Роща предстоит расселить 24 жилых здания, новые квартиры получат 3,9 тысячи москвичей», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

После сноса расселенных домов на их месте построят новые многоэтажки с необходимой инфраструктурой. Первый жилой комплекс в 1-м Стрелецком проезде, 18, начали заселять в 2020 году. Спустя пять лет в Марьиной Роще построили уже пять домов на более чем 700 квартир. Отметившие новоселье участники программы получили жилье с готовой улучшенной отделкой.

Программа реновации стартовала в Москве в 2017 году. В нее вошли 5176 домов на миллион жителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации дополнительно включили 131 участок для строительства домов. Они находятся в 11 административных округах.