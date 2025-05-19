Овчинский: в Люблине возвели жилой комплекс по программе реновации

В рамках программы реновации московские строители возвели жилой комплекс в районе Люблино. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК возвели на месте расселенной пятиэтажки по адресу: улица Люблинская, дом 113, корпус 1. Общая площадь нового здания составляет 29 тысяч квадратных метров. В нем сделали 252 квартиры, три из которых адаптированы для маломобильных жильцов.

«В этих квартирах увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а в санузлах предусмотрены специальные поручни», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский также напомнил, что на первом этаже домов по реновации размещаются магазины, аптеки, кафе и другие социально-бытовые объекты. Неподалеку от ЖК есть образовательные и медицинские учреждения, парк, а также станция Люблино второго Московского центрального диаметра.

Специалисты облицевали фасады нового дома пиленым кирпичом, а также установили корзины для кондиционеров. Выходные группы строители оформили витражами, а подъезды спроектировали таким образом, чтобы в ЖК был выход на обе стороны здания.

В подъездах для удобства жильцов есть лифты, помещения для хранения колясок и велосипедов, а также комнаты для консьержей. Двор ЖК обустроили с учетом принципов безбарьерной среды: придомовую территорию озеленили, установили наружное освещение и оборудовали детскую и спортивную площадки.

Подробно с информацией о реновации можно ознакомиться на портале mos.ru.