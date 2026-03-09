Овчинский: в Люблине возведут дом по программе реновации

На Люблинской улице возведут дом по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Первые этажи будут предназначены для нежилых помещений, где смогут разместиться объекты торгового и бытового назначения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В шаговой доступности от нового дома есть развитая социальная и спортивная инфраструктура — детские сады, школы, аптеки, а также скверы с игровыми и спортивными комплексами и зонами отдыха.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что в программу реновации войдут еще пять площадок в четырех разных районах — Нагорном, Ивановском, Нагатино-Садовниках и Покровском-Стрешневе. Это позволит расселить 15 жилых домов и более тысячи квартир, в которых живут 2,8 тысячи человек.