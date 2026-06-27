Овчинский: в Люблине строят шесть домов по программе реновации

Строители возводят шесть домов по программе реновации на месте снесенных зданий в районе Люблино. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он объяснил, что программа реновации — поэтапный процесс, который предполагает волновое переселение жителей. Специалисты возводят новые дома на месте старого жилья, которое демонтируют по технологии «умный снос». Этот метод минимизирует количество строительных отходов и негативное воздействие на окружающую среду.

Сейчас жилые комплексы строят на проспекте 40 лет Октября и улицах Судакова, Краснодарской, Люблинской, Ставропольской и Таганрогской.

«В них запроектировано в общей сложности более двух тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой, чтобы новоселы могли въехать в предоставленное городом жилье сразу, не тратя время и средства на дополнительный ремонт», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Также специалисты создадут появятся новые благоустроенные зоны со спортивными и детскими площадками, местами для отдыха и прогулок.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года, она предусматривает расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы ее реализации в два раза.