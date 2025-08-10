Овчинский: в Лефортове освободили стартовую площадку для дома по реновации

В районе Лефортово сформировали новую стартовую площадку для строительства дома по программе реновации. Она появилась на месте двух расселенных и демонтированных домов на 2-й улице Синичкина. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Площадка для строительства жилья по программе реновации сформирована на месте двух снесенных домов по адресам: 2-я Синичкина улица, дом 15, дом 17. Строительство ЖК стартует в ближайшие месяцы.

«Общая жилая площадь новостройки составит более 22 тысяч квадратных метров. В подъездах смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей, а также удобные помещения для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи сделают нежилыми: здесь в будущем смогут открыться магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие объекты инфраструктуры», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Расселенные здания демонтируют, а на освобожденных территориях возведут новое жилье по программе реновации с благоустроенной территорией и сопутствующей инфраструктурой.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что около 10 тысяч жителей столицы начали переселение по программе реновации этим летом. Информацию о проекте разместили на сайте mos.ru.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года, она затрагивает около миллиона москвичей. Собянин поручил увеличить темпы реализации программы вдвое.