Овчинский: в Красносельском районе началось строительство ЖК по реновации

В Красносельском районе в ЦАО начали строительство новостройки по программе реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Жилой комплекс из шести секций переменной этажности возведут по адресу: улица Гаврикова, земельный участок 3. Общая площадь новостройки превысит 30 тысяч квадратных метров. Всего в доме запроектировано 176 квартир жилой площадью более 10 тысяч квадратных метров. Новостройка появится в районе с развитой инфраструктурой. <…> Сейчас на объекте ведется разработка котлована и устройство шпунтового ограждения», — сообщил Овчинский.

На придомовой территории застройщик запланировал детскую и спортивную площадку, а также зоны для отдыха. От лишнего шума жильцов оградит шумозащитный экран, он обеспечит уют во внутреннем дворе. Сквозные входы в ЖК будут оборудованы на одном уровне с улицей для создания безбарьерной среды. Вестибюли запланированы просторными и светлыми. Лифты опускаются в подземную парковку.

В шаговой доступности от нового ЖК находятся станция метро «Красносельская» и станция Митьково третьего МЦД. Недалеко расположена Комсомольская площадь с тремя вокзалами, школы, детские сады и поликлиника.

«Весь процесс возведения жилого объекта пройдет под контролем Комитета государственного строительного надзора города Москвы. <…> К выездным проверкам будут привлекаться специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве для инструментального контроля соответствия качества возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.