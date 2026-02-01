Овчинский: в Котловке начали строить жилой комплекс по программе реновации

Строительство дома для реализации программы реновации начали в районе Котловка Юго-Западного административного округа столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Котловка — третий район в ЮЗАО по числу домов, вошедших в программу реновации. На улице Винокурова, земельный участок 22/1, мы начинаем строительство жилого комплекса из четырех корпусов разной этажности», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Общая площадь дома составит почти 80 тысяч квадратных метров. Всего в нем запроектировали 758 квартир. Министр подчеркнул, что 11 адаптируют для маломобильных граждан.

«В сумме это свыше 47 тысяч квадратных метров жилой площади. Сейчас на объекте ведутся разработка котлована и устройство фундаментной плиты», — рассказал он.

Новостройка появится в районе с развитой инфраструктурой. Рядом с домом — школы, детсады, поликлиники для взрослых и детей, два крупных торгово-развлекательных центра и парк «Коршуниха». Недалеко расположены станции метро «Академическая» и МЦК «Крымская».

Во дворе новостройки проведут работы по благоустройству и озеленению, оборудуют две раздельные игровые площадки с безопасным прорезиненным покрытием для детей разных возрастов, возведут спортивную площадку. На территории также предусмотрели наличие зоны для тихого отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Савеловском районе передали под заселение первый дом по программе реновации. Ее утвердили в августе 2017 года, программа затронула около миллиона москвичей и расселение 5176 домов. Собянин поручил увеличить темпы реализации реновации вдвое.