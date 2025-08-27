Овчинский: в Хорошево-Мневниках построили еще один ЖК по программе реновации

Трехсекционный жилой дом возвели по программе реновации на улице Генерала Глаголева в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«В новостройке 275 квартир с готовой улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. Их общая площадь превышает 16 тысяч квадратных метров. Придомовая территория благоустроена и озеленена», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Как уточнили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, во дворе оборудованы две детские и одна спортивная площадки. Рядом есть автобусные и трамвайные остановки, детские сады и школы, поликлиники, а также набережные и скверы.

На первом этаже традиционно разместили нежилые помещения для магазинов, аптек и пунктов выдачи заказов. Кроме того, подъезды сделали без порогов и ступеней для удобства маломобильных жильцов.

