Овчинский: в Гольянове построят еще один жилой дом по программе реновации

На востоке Москвы начали возводить новый дом по программе реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Жилой комплекс прямоугольной формы будет включать просторный внутренний двор с полным благоустройством и озеленением. Для детей оборудуют две игровые площадки, а для занятий спортом — зону с безопасным прорезиненным покрытием. Также создадут уютное место для спокойного отдыха со скамейками и перголами.

Дом рассчитан на 538 квартир. Восемь из них адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Общая жилая площадь составит почти 34 тысячи квадратных метров.

«В районе Гольяново продолжаем реализацию программы реновации. Новая стройплощадка расположена по адресу: улица Амурская, земельный участок 30 (зона 2.2). Здесь возводится жилой комплекс из четырех корпусов разной этажности общей площадью более 52 тысяч квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В новостройке предусмотрен подземный паркинг, который соединит все четыре корпуса. Спуститься на парковку можно будет прямо из квартиры на современных лифтах.

Строительство жилого комплекса будет проходить под наблюдением Мосгосстройнадзора. Застройщик уведомил о начале работ, и теперь инспекторы разрабатывают план проверок.

Жилой комплекс построят по самым высоким стандартам качества с использованием качественных материалов, преимущественно отечественного производства. Специалисты применят современные технологии для повышения энергоэффективности здания.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предполагает переселение из 5176 домов. Мэр столицы Сергей Собянин ранее поручил ускорить реализацию программы в два раза.

Москва — один из ведущих регионов по объемам строительства. Высокие темпы создания жилья отвечают целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».