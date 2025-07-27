Овчинский: в Филевском Парке освободили участок для стройки по программе реновации

В районе Филевский Парк возведут новый дом по программе реновации. Там уже демонтировали расселенное здание и освободили территорию для строительства будущего ЖК. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новая площадка находится на Береговом проезде, земельный участок 9/1. На месте снесенного дома появится жилье общей площадью квартир около 9,6 тысячи квадратных метров.

«Прилегающая территория будет комплексно благоустроена: здесь проведут озеленение, установят камеры видеонаблюдения и новые фонари. Для активного отдыха и занятий спортом для жителей создадут специальные площадки. Недалеко от будущей новостройки расположена станция метро „Фили“, а в десяти минутах ходьбы — благоустроенный парк „Фили“», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

В подъездах ЖК смонтируют лифты, оборудуют комнаты для хранения велосипедов и колясок, а также помещения для консьержей.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин встретился с новоселами дома по реновации в Хорошево-Мневниках. С информацией о программе можно ознакомиться на сайте mos.ru, подробности о квартирах — по ссылке.

Программу реновации утвердили в 2017 году. Она касается порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Собянин поручил увеличить темпы реализации реновации вдвое.