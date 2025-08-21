Овчинский: в двух районах Москвы начали подготовку к возведению домов по реновации

В районах Очаково-Матвеевское и Можайский начались подготовительные работы на двух площадках, на которых планируют возвести жилые дома по реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

На одной из площадок появятся пять корпусов различной этажности, а на другой — многоквартирный дом со сквозной входной группой.

«Новостройки возведут на месте четырех расселенных по программе реновации домов по адресам: Матвеевская улица, земельный участок 20/1, и улица Петра Алексеева, земельный участок 3. Суммарно они рассчитаны на 1591 квартиру, чья площадь составит более 90 тысяч квадратных метров. Во всех них будет выполнена готовая улучшенная отделка», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Оба комплекса находятся в районах с развитой инфраструктурой, а придомовые территории благоустроят. Первые этажи зданий будут нежилыми.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет.