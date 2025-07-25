Овчинский: в Дубровском проезде по программе КРТ построят жилые дома для реновации

В Дубровском проезде на площади 5,67 гектара построят жилые дома, в том числе для реализации программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Это позволит обеспечить новым жильем около 2,4 тысячи москвичей. На участке также возведут поликлинику общей площадью семь тысяч квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Реализовать проект планируют до 2031 года. Рядом с участком есть две станции метро, школа, детский сад, магазины, аптеки и кафе.

Сейчас в столице реализуется 336 проектов комплексного развития территорий. Недавно программа отпраздновала пятилетие; по словам мэра Сергея Собянина, каждый проект предусматривает не только реорганизацию, но и благоустройство территорий.