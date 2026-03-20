Овчинский: в Басманном районе появится дом по программе реновации

На улице Госпитальный Вал в Басманном районе возводят двухсекционный жилой дом на 191 квартиру по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Сейчас строители сооружают монолитные конструкции верхних этажей здания, ведут каменную кладку и устраивают тепловой контур», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Первые этажи здания будут нежилыми, там разместятся магазины, аптеки, кофейни и другие инфраструктурные объекты. Кроме того, у дома будут собственные подземная парковка и две детские площадки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новое жилое здание, возведенное по программе реновации в Можайском районе, переехали более 250 жителей. Всего в районе планируется снести 148 домов старого фонда.