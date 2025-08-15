Овчинский: в Бабушкинском районе достраивают надземную часть новостройки по реновации

Новый жилой комплекс по программе реновации возводят недалеко от станции метро «Бабушкинская». Его общая площадь составит почти девять тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Новостройка строится по адресу: улица Летчика Бабушкина, земельный участок 29/5.

«Рядом находятся парки “Яуза” и “Торфянка”. Сейчас на стройплощадке завершаются монолитные работы по возведению надземной части жилого комплекса, ведется устройство внутренних перегородок», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Всего в доме будет 88 квартир общей площадью более пяти тысяч квадратных метров. Придомовую территорию благоустроят и озеленят. В шаговой доступности находятся станция метро, школы, детские сады, спортивные секции и фитнес-клубы. На первых этажах разместятся пункты выдачи заказов, магазины и аптеки.

Как отметили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, квартиры будут предоставлять с улучшенной отделкой, остекленными лоджиями и корзинами под кондиционеры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах программы реновации за восемь лет.