Овчинский: в 2025 году по программе реновации в ЗАО расселили 14 старых домов

С начала года в шести районах Западного административного округа по программе реновации расселили 14 домов, их жители теперь живут в квартирах с готовой улучшенной отделкой. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Впервые расселение коснулось старых домов ЗАО в 2018 году. Тогда оно затронуло два ЖК на улице Красных Зорь и Гжатской. К сегодняшнему дню по программе реновации полностью расселили 125 домов, из них 14 — с начала этого года.

«В районе Фили-Давыдково полностью расселили пять зданий, в Можайском и районе Филевский Парк — по три. Еще по одному — в Ново-Переделкине, Солнцеве и Очаково-Матвеевском», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего на западе Москвы планируют расселить 548 домов, благодаря чему в комфортные квартиры в современных жилых комплексах переедут порядка 104 тысяч горожан.

Площадь нового жилья, как правило, больше за счет более просторных кухонь и широких коридоров. Перед заселением во всех помещениях квартиры делают ремонт и устанавливают необходимое оборудование.

Всего с начала реализации программы в столице расселили и демонтировали 630 домов старого жилого фонда. На освободившихся территориях возводят новостройки и необходимые для комфортной жизни объекты социальной инфраструктуры.