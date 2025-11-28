Овчинский: участок территории в районе Черемушки реорганизуют по программе КРТ

Столичные власти утвердили проект комплексного развития территорий на Херсонской улице в районе Черемушки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«На участке площадью 1,17 гектара построят жилые дома для реализации программы реновации. Площадь квартир в новостройках составит 26,16 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем около 800 москвичей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Кроме того, возведут подземные парковки и центральный тепловой пункт с трансформаторной подстанцией. Рядом есть школы, детские сады, парки и магазины.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что дома, построенные по программе реновации, экономят до 40% тепловой и электроэнергии на квадратный метр по сравнению с пятиэтажками.