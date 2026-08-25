Овчинский: у метро «Воронцовская» начали обустраивать новый пешеходный маршрут

Благоустройство территории площадью 1,4 тысячи квадратных метров стартовало в Обручевском районе Москвы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Территорию обновят в рамках возведения офисного комплекса общей площадью 44,7 тысячи квадратных метров на улица Академика Семенихина, 2. Девелопер начал работы рядом со строящимся БЦ на бывшей промзоне.

«Здесь появится новый пешеходный маршрут с зонами отдыха, который свяжет станцию метро „Воронцовская“ с деловым комплексом и соседней жилой застройкой. На участке высадят крупномерные деревья, обустроят палисадники, установят скамейки и организуют систему освещения», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Общественное пространство на улице будет доступно не только резидентам бизнес-центра, но и жильцам соседних домов. На первых пяти этажах расположатся кафе, супермаркет и торговая галерея, а также коворкинг, фитнес- и сквош-клубы и медцентр.

Юго-запад Москвы активно совершенствуется и обновляется. Так, Фонд реновации построил четыре современных ЖК в Обручевском районе. Всего в программу реновации включили 17 старых зданий.