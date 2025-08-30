Овчинский: у городского проекта «Московские кварталы» появился официальный сайт

Пользователям стал доступен официальный сайт городского проекта по строительству и реализации комфортного жилья «Московские кварталы», его запустили по адресу: Москварталы.рф. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

На сайте с современным, лаконичным и интуитивно понятным дизайном можно будет найти подробные сведения о жилых комплексах, планировках квартир, а также фотографии объектов. Для каждого проекта указаны стадия строительства, сроки сдачи и цены.

«На сайте представлен полный ассортимент квартир, доступных в рамках проекта «Московские кварталы», а также информация о продаже коммерческих помещений на первых этажах жилых комплексов и парковочных мест. Функционал портала будет постоянно дорабатываться для удобства покупателей», – рассказал Овчинский.

Проект «Московские кварталы» запустили в конце мая 2025 года. Он подразумевает комфортные квартиры в современных ЖК, которые возводят одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. При этом город полностью контролирует все этапы: от планировки территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение.