Овчинский: территорию на Верхней Сыромятнической улице включили в программу КРТ

Расположенный на Верхней Сыромятнической улице в Басманном районе Москвы участок преобразуют в рамках программы комплексного развития территорий. Проект решения появился на сайте правительства российской столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он пояснил, что речь идет о территории рядом со станциями метро «Курская» Арбатско-Покровской и Кольцевой линий и «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии.

«Проект КРТ предусматривает реорганизацию участка площадью 0,93 гектара. Тут планируется возвести здание общественно-делового центра, в котором могут разместиться офисы, магазины, фитнес-клубы. Инвестиции в развитие площадки составят 15,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 502,6 миллиона рублей. В результате в районе появятся свыше 1,3 тысячи рабочих мест», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Программа КРТ предусматривает создание многофункциональных кварталов на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков земли. На освобожденных участках строят жилье и необходимую для жизни горожан инфраструктуру.

На сегодняшний день в российской столице на разных стадиях реализации находится 336 проектов, включенных в программу комплексного развития территорий, общей площадью более 4,2 тысячи гектара. Работу проводят по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.