Овчинский: свыше 53 тысяч человек посетили «Макет Москвы» в июле

Более 53 тысяч жителей и гостей столицы посетили в июле «Макет Москвы» на ВДНХ. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«В июле в павильоне провели более 530 светотехнических представлений, около 60 экскурсий и свыше 10 тысяч индивидуальных консультаций по макету столицы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Среди посетивших объект — граждане более 30 стран, в том числе Кубы, Индии и Китая. Различные интерактивные технологии позволяют посетителям познать всю красоту и многообразие российской столицы. Они могут осмотреть макет как сами, так и с помощью обзорных и тематических экскурсий.

Павильон работает во все дни, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00. Вход свободный.