Овчинский: строительство общественно-делового центра на востоке Москвы вышло на новый этап

В районе Метрогородок на востоке Москвы возводят общественно-деловой центр с офисными и торговыми площадями. Завершены монолитные и кладочные работы, идет монтаж инженерных сетей и оконных блоков. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Достроить деловой центр планируется в 2026 году. Сейчас здесь продолжаются монтаж оконных блоков, отделка помещений, устройство кровли, прокладка наружных и внутренних инженерных сетей. Параллельно застройщик приступил к благоустройству территории», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Здание общей площадью более 60,7 тысячи квадратных метров возводят на Тагильской улице, владение 4, земельный участок 1. В нем откроются торговые зоны, включая супермаркет площадью 1,5 тысячи квадратных метров, с седьмого по 26-й этаж — офисы класса А с панорамным остеклением.

Здание офисно-торгового комплекса разноуровневое, его композиция выстроена вокруг кровли стилобата шестого этажа. На ней появится зеленая терраса с ресторанным двориком и местами отдыха.