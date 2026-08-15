Овчинский: строительство общественно-делового центра на востоке Москвы вышло на новый этап
В районе Метрогородок на востоке Москвы возводят общественно-деловой центр с офисными и торговыми площадями. Завершены монолитные и кладочные работы, идет монтаж инженерных сетей и оконных блоков. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«Достроить деловой центр планируется в 2026 году. Сейчас здесь продолжаются монтаж оконных блоков, отделка помещений, устройство кровли, прокладка наружных и внутренних инженерных сетей. Параллельно застройщик приступил к благоустройству территории», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Здание общей площадью более 60,7 тысячи квадратных метров возводят на Тагильской улице, владение 4, земельный участок 1. В нем откроются торговые зоны, включая супермаркет площадью 1,5 тысячи квадратных метров, с седьмого по 26-й этаж — офисы класса А с панорамным остеклением.
Здание офисно-торгового комплекса разноуровневое, его композиция выстроена вокруг кровли стилобата шестого этажа. На ней появится зеленая терраса с ресторанным двориком и местами отдыха.
Фасады отделают по-разному. По задумке архитекторов, это подчеркнет вертикальные акценты главного из них и создаст динамичный архитектурный облик.
Комплекс «АФИ2B Тагильская» строят на первой линии Открытого шоссе. Для автомобилистов проектом предусмотрена трехуровневая парковка на 200 машино-мест. Остальные смогут добираться общественным транспортом, так как неподалеку находится станция МЦК «Бульвар Рокоссовского». Проект реализуют под управлением AFI Development в рамках комплексной застройки жилого квартала «Сиреневый парк».
Кроме того, более 40% жителей района Метрогородок переедут в новые комфортные дома в рамках реновации. Программа затронет 75 ветхих домов, в которых проживают более 16 тысяч человек.