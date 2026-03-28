Овчинский: строительство дома по реновации началось в Гольянове

На Амурской улице в районе Гольяново возведут новостройку по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Здесь возведут двухсекционную новостройку на 135 комфортных квартир площадью более 8,5 тысячи квадратных метров. Из них три квартиры адаптируют для маломобильных граждан», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

В доме организуют безбарьерную среду: входные группы и вестибюли подъездов организуют на одном уровне с тротуаром, без лестниц и порогов. Придомовую территорию благоустроят, а под зданием построят паркинг.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что под заселение передали еще один дом в Рязанском районе, построенный по программе реновации. Всего в районе планируют расселить 72 здания, в новые квартиры переедут свыше 14 тысяч человек.