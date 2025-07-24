Овчинский: современные технологии строительства представят на выставке в Манеже

Инновационное префаб-шоу, которое познакомит гостей с современными технологиями строительства, представят на выставке «Та самая Москва» в Манеже. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Это шанс для профессионалов и горожан своими глазами увидеть, как формируется облик столицы будущего — эффективной, технологичной и удобной для жизни», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Посетителям выставки покажут, как собирают современные здания из заранее изготовленных элементов, напоминающих конструктор. Мероприятие будет открыто для посетителей во все дни, кроме понедельника. Вход свободный.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 14 сентября пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет. Официальный сайт форума-фестиваля: moscow2030.mos.ru.