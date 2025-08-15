Овчинский: симулятор башенного крана представили на выставке «Та самая Москва»

Симулятор башенного крана представили в Манеже на выставке «Та самая Москва». Любой желающий может из кабины понаблюдать за наблюдением знаковых объектов столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Эта инсталляция – не просто развлечение, а возможность для детей и взрослых по-новому взглянуть на то, как строится наш город. Мы хотим, чтобы каждый житель столицы мог ощутить свою причастность к созданию современной, удобной и технологичной городской среды», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Среди объектов, которые можно увидеть из кабины — реконструируемый спорткомплекс «Олимпийский», стадион имени Стрельцова, Центральный московский ипподром и другие.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что инсталляция доступна для всех посетителей выставки и будет особенно интересна тем, кто хочет узнать больше о развитии столицы и современных технологиях в строительстве.

Выставка, проходящая в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030», работает до 31 августа каждый день, кроме понедельника, с 10 до 22 часов. Вход свободный.