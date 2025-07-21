Овчинский: с начала года в столице демонтировали 140 ранее расселенных домов

С начала года в столице разобрали 140 расселенных домов по технологии «умного сноса». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«На месте снесенных домов город формирует стартовые площадки для строительства новых жилых комплексов по стандартам реновации с просторными квартирами, благоустроенными дворами и сопутствующей инфраструктурой», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Около восьми тысяч семей из этих домов уже получили новые квартиры с улучшенной отделкой и планировкой, а также увеличенной площадью. При этом переезды проводились в пределах того же района, а в случае с Зеленоградом и ТиНАО — в пределах округа.

Технология «Умный снос» позволяет максимально перерабатывать строительные отходы и тем самым минимизировать вред окружающей среде.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал об итогах программы реновации за первое полугодие 2025 года.