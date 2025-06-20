Овчинский: с начала года к работам по реновации приступили на 22 стройплощадках

С начала года на 22 строительных площадках по реновации, расположенных в восьми административных округах столицы, приступили к подготовительным и строительным работам. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Сейчас по программе реновации строится жилье на площади более 300 гектаров. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы наращиваем темпы реализации программы. Так, за пять месяцев 2025 года приступили к подготовительным и строительным работам на 22 новых площадках по программе реновации. Это на 41% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда к возведению жилых комплексов приступили на 13 площадках», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы

Наибольшее количество площадок расположено в Северо-Западном административном округе — пять, еще по четыре в Северном, Юго-Восточном и Восточном.

Во всех домах, в соответствии со стандартами программы реновации, создадут безбарьерную среду, а прилегающую территорию благоустроят.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о включении в программу реновации еще 131 площадки для строительства домов.