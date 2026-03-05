Овчинский рассказал об оцифровке книг из Библиотеки архитекторов и урбанистов

Уникальные издания из фонда Библиотеки архитекторов и урбанистов прошли оцифровку и стали доступны в Национальной электронной библиотеке для всех желающих. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Это важно не только для сохранения истории, но и для доступа к фундаментальным проектным решениям, методологиям и управленческим подходам, которые формировали крупнейшие градостроительные проекты страны. Сегодня каждый студент, исследователь, архитектор может работать с первоисточниками, анализировать их и применять этот опыт в современных условиях», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Среди оцифрованных материалов — проект реконструкции улицы Горького от Алексея Щусева, работы архитектурно-проектировочных мастерских за 1934 год под руководством Константина Мельникова и многие другие. Изучать их можно будет в любое время и из любой точки страны, что особенно актуально для студентов профильных вузов или работников региональных архитектурных бюро и исследовательских центров.

Найти добавленные книги можно на сайте Национальной электронной библиотеки.

