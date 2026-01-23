Овчинский рассказал о новом сервисе для программы реновации на основе ИИ

Сервис «Планирование этапов реновации» разработали в столице на основе искусственного интеллекта, сейчас он проходит испытания. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Он оперативно формирует данные о расселяемых домах и площади нового жилья, проводит аналитику сноса старого жилого фонда и строительства нового. Планируется, что это позволит сократить временные затраты сотрудников в два раза», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Использовать новый сервис смогут представители ведомств, участвующих в программе реновации. Точность мониторинга оценивают в 95%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале заселения нового жилого дома на Родниковой улице в районе Солнцево, построенного по программе реновации.