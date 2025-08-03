Овчинский рассказал о ходе строительства дома на Ташкентской улице по реновации

Дом площадью более 17 тысяч квадратных метров появится на Ташкентской улице в московском районе Выхино-Жулебино по программе реновации. О ходе начавшегося строительства рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он отметил, что жилой комплекс возводят на земельном участке 14/1, на месте расселенного по программе реновации дома № 14, корпус 2 на Ташкентской улице.

«В односекционном доме в районе Выхино-Жулебино предусмотрено 184 квартиры площадью около 11 тысяч квадратных метров. Придомовую территорию благоустроят и комплексно озеленят. Во дворе установят освещение и камеры видеонаблюдения, оборудуют спортивную и две детские площадки, а также место для спокойного отдыха. Неподалеку расположены станция метро „Юго-Восточная“, детские сады, школы и объекты здравоохранения. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, монтаж внутренних и внешних инженерных систем, началось благоустройство территории», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Для удобства жителей в новостройке организовали безбарьерную среду. Входы сделали на одном уровне с улицей, а на верхние этажи жильцов доставят комфортабельные лифты грузоподъемностью 630 и 1000 килограммов.

На первом этаже разместят комфортный вестибюль с холлом для лифтов и комнатой для хранения.

Разрешение на строительство дома девелопер получил в ноябре 2023 года и практически сразу приступил к работе. Качество возводимых конструкций и строительных материалов проверили инспекторы Мосгосстройнадзора.

Запущенная в августе 2017 года программа реновации предусматривает расселение москвичей из 5176 домов в новые комфортабельные квартиры. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

Объемы строительства жилья вывели Москву в лидеры среди регионов и реализовали цели национального проекта «Инфраструктура для жизни».