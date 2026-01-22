Овчинский: проект «Тепло зимних вечеров» для переехавших по реновации стартовал в Москве

Первое мероприятие из цикла «Тепло зимних вечеров» для москвичей, получивших новые квартиры по реновации, прошло на Ставропольской улице в Люблине. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Это возможность для жителей, которые недавно переехали по реновации, познакомиться, пообщаться в неформальной обстановке и вместе создать уютную атмосферу в своих дворах», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В рамках проекта детям и взрослым предложат развлекательную программу: семейные эстафеты, игры с аниматорами, чаепитие и концерт с музыкальными и танцевальными коллективами. Участие бесплатное. Продлится акция до конца февраля.