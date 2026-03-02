Овчинский: подготовку для возведения дома по реновации начали в районе Богородское

В Богородском районе Восточного административного округа начали подготовку к строительству дома по программе реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что район занимает третье место на востоке Москвы по общему количеству домов, которые вошли в программу реновации.

«Строительная площадка расположена по адресу: улица Ивантеевская, земельный участок 1/3. Общая площадь жилого комплекса из трех разновысотных корпусов будет более 25 тысяч квадратных метров. В доме появится 253 квартиры жилой площадью свыше 16 тысяч квадратных метров. Также пять квартир оборудуют для маломобильных граждан», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Первый этаж новостройки будет нежилым, на нем оборудуют помещения для социально значимых объектов инфраструктуры: магазинов, пунктов выдачи заказов, кофеен и других сервисов. В подъездах обустроят комнаты для консьержей и колясочные.