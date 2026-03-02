Овчинский: подготовку для возведения дома по реновации начали в районе Богородское
В Богородском районе Восточного административного округа начали подготовку к строительству дома по программе реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Он подчеркнул, что район занимает третье место на востоке Москвы по общему количеству домов, которые вошли в программу реновации.
«Строительная площадка расположена по адресу: улица Ивантеевская, земельный участок 1/3. Общая площадь жилого комплекса из трех разновысотных корпусов будет более 25 тысяч квадратных метров. В доме появится 253 квартиры жилой площадью свыше 16 тысяч квадратных метров. Также пять квартир оборудуют для маломобильных граждан», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Первый этаж новостройки будет нежилым, на нем оборудуют помещения для социально значимых объектов инфраструктуры: магазинов, пунктов выдачи заказов, кофеен и других сервисов. В подъездах обустроят комнаты для консьержей и колясочные.
Придомовую территорию жилого комплекса благоустроят и озеленят, во внутреннем дворе будет комфортная общественная зона с возможностью спокойного отдыха. Здесь отдельно расположат детскую и спортивную площадки с безопасным прорезиненном покрытии. На подземном уровне построят автомобильную парковку.
Жилой комплекс возведут по стандартам программы реновации. При строительстве будут использовать высококачественные материалы преимущественно российского производства, которые отвечают требованиям энергоэффективности.
Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что программу реновации в столице выполнили более чем на четверть. Ее утвердили в августе 2017 года. Программа коснулась около миллиона москвичей, по ней предусмотрели расселение 5176 домов. Собянин поручил нарастить темпы ее реализации вдвое.