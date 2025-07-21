Овчинский: по проекту КРТ в районе Соколиная Гора построят новый жилой квартал

Новый жилой квартал, в том числе для переезжающих по программе реновации, и детский сад на 250 воспитанников возведут в районе Соколиная Гора. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Утвержденный городом проект комплексного развития территории общей площадью 2,47 гектара позволит сформировать в районе Соколиная Гора еще один привлекательный жилой квартал», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Реализация проекта займет шесть лет. Планируется, что туда переедут до 900 жителей столицы, а кроме того, там появятся 65 рабочих мест. В шаговой доступности оттуда находятся станции «Измайлово» Московского центрального кольца и «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро.

Ранее о планах застроить эти участки рассказал мэр Сергей Собянин.