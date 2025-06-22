Овчинский: площадку для строительства жилья по реновации освободили в Марьиной Роще

Жилье и инфраструктуру по программе реновации возведут на освобожденной площадке в московском районе Марьина Роща на северо-востоке города. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что расселенные дома попали под демонтаж, а на освободившемся месте построят новое жилье по всем современным стандартам.

«В районе Марьина Роща снесли четыре дома на Анненской улице. Таким образом сформировалась новая стартовая площадка по адресу: Анненская улица, земельный участок 9. Строительство жилого комплекса планируется начать в ближайшие месяцы. Общая жилая площадь в новостройке составит более 25 тысяч квадратных метров», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Он подчеркнул, что в подъездах смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей и удобные помещения для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи сделают нежилыми — помещения оставят для магазинов, кафе, пунктов выдачи заказов и других объектов инфраструктуры.

Для удобства жителей новых домов на прилегающей территории обустроят проезды и тротуары, выложат пешеходные дорожки. Для озеленения высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Безопасность и комфорт во дворах обеспечат камеры видеонаблюдения и современное наружное освещение.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства современного жилья. Глава российской столицы поручил увеличить темпы реализации программы вдвое, они соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».