Овчинский: павильон «Макет Москвы» присоединится к акции «Ночь в музее»

В субботу, 17 мая, в Москве пройдет общегородская ежегодная акция «Ночь в музее». К ней традиционно присоединится павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ со специальной тематической программой, сообщил руководитель входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Акция проходит один раз в году. Жители России бесплатно смогут посетить специальные программы, подготовленные галереями, музеями и театрами по всей стране.

«В этом году ключевой темой акции „Ночь в музее“ в честь 80-летия со Дня Победы выбрали героев Великой Отечественной войны. В праздничную субботу для желающих сотрудники павильона „Макет Москвы“ проведут тематическую экскурсию „Москвичи — защитники города-героя“. Гостям расскажут о горожанах, спасавших здания и имевших отношение к маскировке архитектурных объектов столицы», — рассказал Овчинский.

Бесплатные экскурсии состоятся в 12:10, 15:10 и 18:10. Кроме того, каждые 30 минут гостей выставки ждут яркие светотехнические представления.

В павильоне в день проведения акции продолжит работать одноименная тематическая фотовыставка с историческими снимками Москвы во времена Великой Отечественной войны. Двенадцать световых экранов наглядно отображают жизнь жителей столицы в условиях сложного военного времени.

Посетить павильон «Макет Москвы» можно бесплатно с 10:00 до 20:00 каждый день, кроме понедельника.

Ознакомиться с подробной информацией, посмотреть расписание светотехнических шоу, а также записаться на экскурсии можно через мобильное приложение «Макет Москвы», на сайте www.maketmoskvy.ru, по телефонам: +7 (925) 237-37-29 и +7 (925) 237-37-28.