Овчинский: паркинг и магазин построят в Нижегородском районе по проекту КРТ

Расположенный в Нижегородском районе около Московского скоростного диаметра земельный участок реорганизуют в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что после завершения работ там появятся паркинг и магазин.

«Город обнародовал проект комплексного развития территории в Нижегородском районе. На участке площадью 0,61 гектара на Нижегородской улице планируется построить современный многоуровневый паркинг и магазин. Общая площадь новых объектов составит 7,9 тысячи квадратных метров. С участка обеспечат удобный выезд на автомагистраль, а саму территорию благоустроят. Это уже восьмой по счету проект КРТ в данном районе. Еще три находятся на разных этапах проработки, а четыре — реализуются», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Отведенная под редевелопмент площадка расположена на Нижегородской улице, владение 98. Проект КРТ реализуют в ближайшие пять лет. Программа комплексного развития территорий предназначена для переустройства бывших промышленных зон, неэффективно используемых или незастроенных участков в привлекательные городские пространства, интегрированные в общую среду столицы.

В настоящий момент в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 421 проект КРТ общей площадью свыше 4,5 тысячи гектаров. Работу проводят по поручению мэра Москвы Сергея Собянина во всех округах.

Кроме того, в столице продолжается работа по программе реновации. Юго-восточный округ Москвы занял второе место по числу построенных домов в рамках программы.

По итогам 2025 года почти 5,2 тысячи жителей округа из 77 старых домов заключили договоры на комфортное жилье в новостройках. В Нижегородском районе в программу реновации вошли 92 старых дома.